Juventus-Genoa 2-1, la diretta: Scamacca la riapre

Pirlo chiede alla sua Juve di dare continuità alla vittoria ottenuta sul Napoli nel recupero di mercoledì scorso. Ai bianconeri servono tre punti, infatti, per mantenersi saldamente al terzo posto e quindi in piena zona Champions League. Il tecnico bianconero sceglie Morata accanto a Ronaldo, con Dybala ancora in panchina. I liguri con la coppia d'attacco Scamacca-Pandev.

Le formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Rovella, Zappacosta; Scamacca, Pandev. All. Ballardini

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Aprile 2021, 16:07

