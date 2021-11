Diretta Juventus-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus vuole scacciare i fantasmi del campionato e mostrare anche in Serie A la versione di Champions. Davanti c'è la Fiorentina di Italiano (fischio d'inizio alle 18 all'Allianz Stadium di Torino), che la precede di tre punti in classifica. Allegri è senza Szczesny, che si è fermato nelle ultime ore per una contusione al costato, e in porta si affida a Perin. Davanti Morata fa coppia con Dybala. Dall'altra parte occhi puntati su Vlahovic, oggetto dei desideri del mercato bianconero così come dei top club di Premier.

Segui Juventus-Fiorentina in diretta

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Perin, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata All. Allegri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

Dove vedere Juventus-Fiorentina in tv e streaming

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Dazn e sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l'app, su tutte le tipologie di televisori collegandoli ad un Timvision Box o ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o ancora a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Il match sarà visibile sugli smartphone e tablet con iOs e Android o su pc e notebook collegandosi al sito di Dazn. La diretta anche sul sito del Messaggero. La telecronaca è di Edoardo Testoni con Massimo Ambrosini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA