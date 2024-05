Juventus, Fagioli ora vede la luce: in campo per l'ultima giornata dopo la lunga squalifica per scommesse

di Timothy Ormezzano

Fagioli vede la luce in fondo al suo anno più buio. L'incubo delle scommesse, la rabbia e la vergogna hanno lasciato spazio alla voglia di tornare in campo. Il periodo di espiazione del centrocampista della Juventus (12 mesi di squalifica, di cui 5 commutati in sanzioni alternative) finirà domenica 19 maggio.

Fagioli tornerà tra i convocati per l'ultimo match del campionato, il 26 maggio contro il Monza. Oppure prima, se Bologna-Juve verrà posticipata a lunedì 20. Prosegue intanto il suo percorso terapeutico, il suo lavoro su se stesso per tenere lontana quella bestia che si chiama ludopatia.

Stamani Fagioli incontrerà gli allievi dell'Istituto Tecnico "Majorana" di Grugliasco, per invitarli ad alzare la guardia: «Non dormivo la notte. Ho chiesto aiuto perché avevo toccato il fondo», ha detto il bianconero in un recente incontro. «Bisogna vedere se manterrà l'impegno, se riuscirà a non cadere ancora in tentazione», ha spiegato a Tuttosport il dottore Paolo Jarre, che segue Nicolò nel suo percorso di recupero. Fagioli non ha per niente digerito la squalifica. E non ha smesso di sognare gli Europei. Negli ultimi mesi ha riscoperto il tennis e il piacere di stare in famiglia e con gli amici. A differenza di Pogba (squalificato per doping), Nicolò ha continuato ad allenarsi alla Continassa.

