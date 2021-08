Disastro Juve, senza Cristiano Ronaldo perde in casa con l'Empoli. Le pagelle dei bianconeri

di Fabrizio Ponciroli

La Juventus, alla prima uscita senza Cristiano Ronaldo, incassa una clamorosa sconfitta interna 0-1 contro l'ottimo Empoli di Andreazzoli. Decide la rete di Mancuso al 21'. Con un punto in due partite di campionato, e contro due avversarie come Udinese ed Empoli che lottano per non retrocedere, è uno dei peggiori inizi di stagione di sempre. La Juventus non ha trovato il successo nelle prime due partite stagionali di Serie A soltanto per la terza volta negli ultimi 52 campionati disputati nella massima serie (dopo il 2010/11 e il 2015/16). Juve già a meno 5 punti dalla vetta di Inter e Lazio.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Il dopo Udine è agrodolce. Il pubblico di casa lo sostiene, incolpevole sul gol. Ordinaria amministrazione.

CUADRADO 6

Le occasioni migliori nascono dalle sue giocate. Salta l'uomo con grande facilità. In difesa fatica un po' (37' st De Sciglio ng).

DE LIGT 6

Gioca con la solita attenzione. Fisicamente è un portento. Un paio di recuperi importanti. Certezza.

BONUCCI 6

Si immola per la causa e rischia di farsi pure male. Prova anche a dare una mano in avanti.

ALEX SANDRO 5,5

In attacco prova a creare superiorità numerica con risultati altalenanti. In difesa è sempre di rincorsa. Non è sereno.

BENTANCUR 4,5

Tanto movimento ma anche molta confusione. Appare sempre in leggero ritardo nella giocata. Poco preciso (21' st Locatelli 5,5: prova a mettere ordine a centrocampo, non ci riesce).

DANILO 6

Ovunque lo si mette, dà comunque il suo apporto. Lotta cone un leone, marca il cartellino come ogni partita.

RABIOT 5

Nervoso, perde tanto tempo a protestare con l'arbitro. Si esenta troppo dal gioco. Può e deve fare di più (10' st Bernardeschi 5,5: tanto impegno, risultati rivedibili).

CHIESA 6,5

Inarrestabile. Parte con il turbo inserito ed è devastante. I pericoli maggiori li crea lui. Si spegne strada facendo (21' st Kulusevski 6: qualcosa ma non moltissimo)..

DYBALA 5

Vistoso passo indietro rispetto a Udine. Perde molti palloni e si interstardisce a cercare la giocata ad ogni costo. Spaesato.

MCKENNIE 4,5

In attacco dovrebbe essere un fattore. Sembra invece un pesce fuor d'acqua. Non trova mai la giusta posizione. Esperimento archiviato dopo un solo tempo (1' st Morata 5,5: non incide, non è neanche molto fortunato).

ALLEGRI 4

La prima dopo l'addio di CR7 è tutt'altro che incoraggiante. Troppa frenesia e poche idee. Altra gara con gol subito.

LE PAGELLE DELL'EMPOLI

VICARIO 7,5

Straordinario. Almeno un paio di interventi da puro fuoriclasse. Fa sembrare tutto facile. Prestazione da ricordare.

STOJANOVIC 6

Combatte con grande fervore e non si arrende mai. Nell'uno contro uno non indietreggia mai. Utile.

ISMAJLI 7

Tiene bene la posizione. Sulle palle alte, si fa sentire. Non sfigura davanti a tanti campioni.

LUPERTO 6,5

Rischia grosso su un intervento sospetto in area di rigore su Dybala. Per il resto è concentrato al massimo.

MARCHIZZA 6

Cuadrado gli fa vedere i sorci verdi. Ha l'umiltà di continuare a correre e combattere. Gladiatore.

HAAS 6,5

Moto perpetuo. Non lo si nota molto ma svolge un grande lavoro di raccordo. Porta equilibrio e sostanza.

RICCI 7

Gioca a testa alta. Preciso quando c'è da ripartire e tosto nelle chiusure. Tanta energia e serenità nelle scelte.

BANDINELLI 7

Sa sempre cosa fare, anche quando la palla scotta. Determinante nelle migliori azioni offensive dell'Empoli (35' st Zurkowski ng).

BAJRAMI 7

Giocate sopraffine, anche quando è sotto pressione. Non perde mai la bussola. Quantità e qualità. Sfrontato (25' st Stulac 6: porta freschezza e un aiuto in difesa).

MANCUSO 7,5

Segnare alla Juventus, a Torino, non è da tutti. Un gol di rapina, una gioia immensa. C'è anche tanto altro (28' st Pinamonti 6: buon approccio, si sacrifica a dare una mano).

CUTRONE 6,5

Corre senza mai fermarsi. Non lascia mai andare un pallone e pressa come non ci fosse un domani. Caparbio (35' st Henderson ng).

ANDREAZZOLI 7,5

Il suo Empoli è uno spettacolo: preciso, concentrato e senza paura, esattamente come il suo allenatore.

