Juventus-Empoli 4-0, le pagelle: McKennie, chi si rivede. Kostic implacabile, Kean una forza

All'Allianz Stadium la Juventus batte l'Empoli 4-0 e centra la seconda vittoria di fila dopo il derby. Kean all'8' apre le marcature, poi a segno McKennie (56') e Rabiot (83' e 94').

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

Szczesny 6,5: l'Empoli all'Allianz ha coraggio, ci prova quando può ma trova sempre di fronte a sè il polacco che risponde presente. Mai una sbavatura.

Rugani 6,5: rimane sempre uno dei giocatori che convince meno i tifosi, ma quando viene chiamato in causa comunque difficilmente sbaglia. E anche stasera è così. Attento in ogni circostanza. (Dal 34' st Alex Sandro sv)

Bonucci 6: tra i tre lì dietro è quello che ancora fatica a trovare veramente una certa continuità, ed è incredibile visto che è forse quello con più esperienza. Alterna buone cose in copertura ad altre meno, sorpattutto quando tenta gli anticipi.

Danilo 6,5: il migliore dei tre difensori, sia in chiusura sia quando c'è bisogno di ripartire da dietro. Ormai in questo ruolo Allegri si fida di lui più di chiunque altro. E lui risponde sempre da grande campione.

Cuadrado 6,5: meglio fisicamente rispetto alle prime uscite, spinge sull'acceleratore senza esagerare troppo, perché quando lo fa l'Empoli sfrutta i buchi che lascia per ripartire. A volte un po' confusionario, l'ammonizione sembra poterlo bloccare invece lui continua senza correre grossi rischi. Due assist per lui, non male. Si sono rivisti comunque a sprazzi dei lampi del vero Cuadrado.

Locatelli 6,5: ci mette voglia e concretezza. Bravo soprattutto in fase di interdizione, spesso risolve lui qualche situazione di impaccio nella mediana bianconera. Che assist per Danilo nel finale per il gol di Rabiot. Diligente e pulito in ogni fase di gioco. In ripresa.

McKennie 7: sarà pure un po' goffo e confusionario qualche volta, ma è quello che ci mette sempre un po' di verve nelle azioni d'attacco e a dare la scossa. Si muove tanto e trova anche quel gol che mancava da gennaio scorso. Anche lui sembra aver svoltato. (Dal 20' st Paredes 6: entra in una fase di controllo della partita e lui si fa trovare pronto. Ma Allegri e i tifosi si aspettano molto di più)

Rabiot 7: si vede tra metà campo e l'esterno il francese, dove spesso va a prendersi palla per qualche cross o per creare qualche sovrapposizione importante, spunta con tutt a la sua forza nel finale. I due gol ne certificano la costanza di rendimento che sta trovando quest'anno.

Kostic 7: corsa, cross a profusione, dal suo lato non sta mai fermo e mette sempre in difficoltà gli avversari. Un assist ma anche tanto altro il serbo, vero uomo in più in questo momento. (Dal 41' st Iling-Junior 6: pochi minuti ma subito una sgroppata sulla sinistra che per poco non porta al poker bianconero. Esordio non male)

Kean 7,5: finalmente dentro la partita dal primo all'ultimo minuto. Di solito si isolava dal gioco invece stavolta fa vedere l'atteggiamento giusto, quello che è mancato troppo spesso e che ne ha messo in bilico la sua posizione in squadra. Finalmente. (Dal 34' st Miretti 6: c'è tempo anche per lui, bella giocata nel finale e gol sfiorato di un soffio)

Vlahovic 6: volenteroso come sempre, in pratica non ha occasioni ma è bravo a creare spazi a Kean e a far salire la squadra. Non una serata da vero Vlahovic ma comunque utile. (Dal 20' st Milik 6: un paio di occasioni che però non sfrutta a dovere, ma comunque sempre molto mobile lì davanti)

All. Allegri 6,5: si è giocato le carte Rugani e Kean e ha vinto la sfida. Per una volta il tecnico livornese azzecca tutte le scelte e legge bene la partita in ogni momento. Dopo il derby la Juve sembra aver ripreso una buona marcia, che però deve essere confermata ora in Champions con il Benfica.

LE PAGELLE DELL'EMPOLI

Vicario 6

Stojanovic 5

De Winter 5,5

Luperto 5,5

Parisi 6,5

Haas 6 (Dal 43' st Degli Innocenti sv)

Marin 5,5

Bandinelli 6,5 (Dal 30' st Henderson 6)

Pjaca 5 (Dal 17' st Bajrami 5,5)

Destro 5,5 (Dal 30' st Lammers 5,5)

Satriano 5,5 (Dal 17' st Baldanzi 5,5)

All. Paolo Zanetti 5,5

