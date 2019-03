Juventus-Empoli: 0-0 La Diretta Allegri cerca il riscatto dopo il Genoa

SEGUI LA DIRETTA

Proseguono le tappe di avvicinamento della Juventus di Ronaldo e compagni ai quarti di finale di Champions League, ma per i bianconeri c'è anche un campionato quasi già vinto da portare a termine alla caccia di nuovi record: ed è proprio per riscattarsi dopo la prima sconfitta stagionale di Marassi che i primatisti in classifica scendono in campo oggi alle 18 contro l'Empoli, a sua volta reduce dall'importante vittoria casalinga sul Frosinone e impegnato nella lotta per la salvezza.S'è sporcata dunque due settimane fa a Marassi la casella ''sconfitte in campionato'' dei campioni d'Italia dopo il 2-0 subito dal Genoa, che ha interrotto un'imbattibilità nella massima serie che durava dalla sconfitta di aprile dello scorso torneo col Napoli, 0-1 allo Stadium. Non un buon viatico per Andreazzoli e i suoi ragazzi quello dei precedenti dell'Empoli a Torino con la Juventus: su 11 incontri, 10 vittorie bianconere ed un solo 0-0, ottenuto dai toscani nella stagione 1998/99.