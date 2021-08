Juventus-Empoli alle 20:45 diretta LIVE: formazioni e dove vederla

Stasera, alle 20:45, la Juventus di Massimiliano Allegri giocherà la prima partita del post Cristiano Ronaldo all'Allianz Arena di Torino. Contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, i bianconeri, orfani del portoghese, tornato al Manchester United, proveranno a riscattare l'inizio opaco di campionato, in cui hanno pareggiato per 2-2 contro l'Udinese, e portare a casa i tre punti. Mentre l'undici toscano, poco fortunato nel sorteggio di inizio campionato, ripartirà dall'ottima gara disputata contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, in cui però è arrivata una sconfitta per 3-1. La sfida sarà diretta dal fischietto Davide Ghersini.

Juventus-Empoli, le probabili formazioni

Il tecnico livornese dovrebbe confermare il modulo della partita d'esordio contro l'Udinese, affidandosi ad un 4-3-3 in cui davanti ritroverà un posto da titolare Federico Chiesa ai danni di Morata, molto opaco nella partita della Dacia Arena. Insieme a lui McKennie - anche lui partito dalla panchina in friuli - e Dybala. A centrocampo novità tattica per i bianconeri, che vedranno correre Danilo in posizione di mezzala al fianco di Bentancur - ancora titolare a discapito del nuovo arrivato Locatelli - e di Rabiot, mentre è confermato in blocco il reparto difensivo.

L'ex allenatore della Roma Aurelio Andreazzoli conferma la coppia d'attacco Cutrone-Mancuso, appoggiata sulla trequarti dalle giocate di Bajrami. Anche gli altri 8 dovrebbero essere gli stessi che sono scesi in campo dal primo minuto contro la Lazio nella giornata d'esordio, quindi a centro difesa verrà eretto il muro Ismajli-Romagnoli, mentre i tre di centrocampo saranno Hass, Ricci e Bandinelli.

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Danilo, Rabiot; Chiesa, Dybala, McKennie. All. Allegri

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All. Andreazzoli

Juventus-Empoli, dove vederla in TV e diretta streaming

La partita tra Juventus ed Empoli delle 20:45 sarà visibile sull'app e sul sito in esclusiva sul sito di Dazn.

Loading...

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA