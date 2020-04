Higuain:«Juventus, non torno più: resto a casa»

Proprio come nella canzone di Mina: non gioco più, me ne vado. Già, perché in casa Juventus, nlle ultime ore, è esploso il caso Gonzalo Higuain. Desaparecido nella sua Argentina: la mamma Nancy Zacarias sta malissimo. E il Pipita non ha nessuna intenzione di tornare in Italia, anche perché teme un contagio di coronavirus.

L’attaccante, in scadenza di contratto nel 2021, ha già capito che la Signora non lo rinnoverà, quindi preferisce giocare d’anticipo, anche con il suo (ex) mentore Maurizio Sarri. Solo lui e Cristiano Ronaldo non sono ancira rientrati a Torino (ieri sera Pjanic è stato il primo a tornare alla base). Ma per essere arruolabili il 4 maggio, dovrebbero tornare entro oggi e fare i 14 giorni di quarantena in isolamento per aver l’ok di allenarsi all’inzio del prossimo mese.

Lo strappo tra la Juve e Higuain è netto e chiaro a tutti, ormai. L’ex puntero di Napoli e Real, vorrebbe trovare collocazione in Liga, prima di tornare alla casa madre River Plate per chiudere la carriera. Ma la soluzione non sembra affatto semplice: anzi, c'è chi sostiene si possaarrivare a una rottura con risoluzione del contratto in anticipo.

C’è poi CR7, che intanto resta nella sua Madeira e affitta un bar per festeggiare il 21esimo compleanno della nipote Alicia, figlia del fratello Hugo. In tutto 15 persone alla faccia di chi non può farlo, ovviamente. In Portogallo le restrizioni sono più soft, ma una cosa del genere è permessa solo a Cristiano Ronaldo. Mah... Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 07:15



