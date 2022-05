Juventus, Dybala è già un ex: niente trasferta a Firenze. La decisione presa con Allegri e club

Per Paulo Dybala l'addio a questa stagione e, di conseguenza, ai colori bianconeri è coinciso con le lacrime allo Juventus Stadium. Le ultime giocate della Joya con la maglia della Juventus sono state quelle contro la Lazio, perchè il giocatore non ci sarà a Firenze, nell'ultima partita di questo campionato.

Paulo Dybala in lacrime allo Stadium sarà l'ultima immagine del calciatore con la maglia della Juventus. L'attaccante argentino, infatti, non ci sarà sabato 21 maggio sera al Franchi contro la Fiorentina: decisione presa di comune accordo con Allegri e la società.

L'ormai ex numero 10 sarà, invece, in campo lunedì sera a San Siro per una partita benefica organizzata da Eto'o e dove è atteso anche Messi. E, visto il forte interesse dell'Inter, in molti si chiedono se sia solo un assaggio in quello che potrebbe diventare il suo prossimo stadio.

I sette anni di Dybala alla Juventus si sono chiusi ufficialmente lunedì quando ha salutato i suoi tifosi allo Stadium scoppiando in un pianto a dirotto. Niente trasferta a Firenze, match inutile per la classifica dei bianconeri, e nessuna agonia prolungata di un addio non voluto da parte di Dybala. Venerdì svolgerà l'ultimo allenamento alla Continassa e poi svuoterà il suo armadietto per iniziare una nuova avventura, ancora tutta da scrivere.

