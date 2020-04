Juventus, sospiro Dybala: «Sono guarito, ma ho avuto paura»

«Ogni giorno qui muoiono molte persone, le cose

vanno molto male. Non si riescono a gestire più i casi, ecco perché

molti Paesi hanno inviato i loro medici. Non è una ca…, bisogna stare

attenti. Le persone devono stare a casa».

Torna così a parlare dell'emergenza coronavirus il giocatore della Juventus, Paulo Dybala,

ad Afa Play. «È una cosa psicologica, all'inizio hai paura ma adesso

va bene. In questi giorni non abbiamo avuto sintomi. Prima mi stancavo

più in fretta - prosegue l'attaccante -. Volevo allenarmi ma dopo cinque

minuti ero già senza fiato. E lì abbiamo capito che qualcosa non

andava bene, poi i test ci hanno rivelato che eravamo positivi al

virus».

L'argentino spiega poi i primi sintomi al Covid-19. «Avevo una

brutta tosse, mi sentivo stanco e quando dormivo sentivo freddo.

All'inizio non ho pensato a cosa potesse essere ma la cosa era

successa ad altri due compagni e l'ultimo ero io. Avevamo mal di

testa, ma era consigliabile non prendere nulla. Il club ci ha dato

delle vitamine e col tempo ci siamo sentiti meglio». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 19:43



