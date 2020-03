Juventus, sarà un'estate calda di scambi

Si prevede un’estate intensa di scambi, per quanto riguarda la Juventus. Ce ne sono alcuni molto caldi. A cominciare da quello con il Psg per l’affaire Icardi. Maurito è già nel mirino di Paratici dall’anno scrso. E stavolta si potrebbe concretizzare sul serio, mandando in direzione Parigi Pjanic o meglio ancora Douglas Costa. Pjanic potrebbe servire per lo scambio con il Chelsea. Il bosniaco piace molto ai Blues, che potrebbe dare come contropartita Jorginho, graditissimo al suo mentore Maurizio Sarri. Mica finisce qui, il ballo della Signora. Col City potrebbe uscire lo scambio Bonucci-Gabriel Jesus.

Come resta in piedi quello col Barcellona Bernaredschi-Rakitic, molto gradito dai bianconeri. Lo stesso ex Fiorentina potrebbe essere usato con il Milan per arrivare a Paquetà. Sempre con il Milan ecco un altro suggestivo scenario: Demiral, che piace ai rossoneri e una parte di cash per arrivare a Gigio Donnarumma. Sì, perché al di là del rinnovo di un altro anno di Gigi Buffon e la permanenza di Szczesny, il numero uno di Milan e Nazionale è sempre stato un pallino della Juventus. Staremo a vedere. Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 21:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA