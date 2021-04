La Juve pronta a fare shopping in casa Milan: nel mirino Donnarumma e Calhanoglu

La Signora vuole fare shopping nella boutique del Milan. Sono soprattutto due gli oggetti del desiderio bianconero: Donnarumma e Calhanoglu. Il portiere è da alcuni anni nel mirino di Paratici, specie adesso che è in scadenza di contratto. L’agente Raiola chiede circa 12 milioni di ingaggio annuo, i rossoneri non vogliono andare oltre quota 8. Gigio dà la priorità al Milan, ma il tempo passa con i bianconeri e il Psg alla finestra. Tutto dipenderà dall’eventuale uscita di Szczesny, anche se i primi sondaggi con i club della Premier sono stati interlocutori. Il portiere polacco può garantire un ricco guadagno ai bianconeri, che vogliono mettere a bilancio un centinaio di milioni di plusvalenze entro fine giugno.

La Juve spera di prendere a parametro zero anche Calhanoglu, altro big rossonero in scadenza a giugno. Il trequartista turco chiede un ricco aumento, tra domanda (5 milioni) e offerta (4) balla un solo milione ma al momento le parti sembrano irremovibili. La Juve aspetta il momento per sferrare l’attacco, dopo aver sondato l’entourage del giocatore. La minaccia arriva da Oltremanica, visto che Calha piace anche ad Arsenal e Chelsea. Sullo sfondo, infine, resta la possibilità di uno scambio sulla A4 Torino-Milano tra Bernardeschi e Romagnoli, entrambi in cerca di rilancio.

Intanto la Juve lavora in vista della della fondamentale trasferta di domenica in casa dell’Atalanta. La sfida tra i bianconeri terzi e i bergamaschi quarti mette in palio una mezza ipoteca sulla qualificazione Champions. Pirlo ha tutto l’organico a disposizione ad eccezione di Bernardeschi (positivo al Covid). Da valutare Bonucci, rientrato ieri in gruppo dopo 12 giorni di isolamento domiciliare. La migliore difesa del campionato, quella bianconera che però da dieci anni non subiva così tanti gol (27), è chiamata a imbavagliare l’Atalanta dal migliore attacco del torneo.

