Juve, Di Maria e Chiesa per dimenticare la 'manita' di Napoli. Finisce l'era di Andrea Agnelli

di Timothy Ormezzano

La manita presa a Napoli brucia ancora. Ma è inutile leccarsi le ferite. La Juventus deve smaltire alla svelta la delusione per l'imbarazzante flop contro la capolista, cercando faticosamente di salvare il (poco) salvabile.

Al Maradona l'unica notizia positiva è stata la riapparizione di Di Maria. Quello vero, quello che i bianconeri non avevano praticamente mai visto, tra infortuni e distrazioni da Mundial. Nello stadio intitolato al suo idolo e secondo padre, il Fideo ha mostrato un po' del suo repertorio, scheggiando l'incrocio dei pali e segnando il gol del provvisorio 2 a 1. Il 2023 di Angel è cominciato con il piede e il piglio giusto. A lui il compito di trascinare i bianconeri in questi ultimi mesi che precedono il suo probabilissimo addio alla Serie A.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 08:29

