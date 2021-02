Juve, 3-0 al Crotone e terzo posto. Ronaldo show: doppietta e -2 da Pelè

La Juve ritrova la vittoria, il terzo posto in classifica e il miglior Ronaldo, in rete con una doppietta dopo un digiuno che durava dal 6 febbraio. Cristiano sblocca e indirizza una partita più complicata del previsto, perché nella prima mezz’ora gli uomini di Stroppa reggono il ritmo degli avversari e ci provano con Messias. Poi la Juve alza i giri, colpisce con una traversa di Ramsey e affonda con una doppietta di testa di Ronaldo che si riprende la vetta della classifica cannonieri superando Lukaku e va a -2 da Pelé. Nella ripresa il Crotone prova a continuare a giocare, pressando alto ma non trova quasi mai la porta, mentre la Juve amministra e trova il tris con McKennie, bravo a trasformare in oro una palla vagante in area: quinta rete stagionale per il texano. Pirlo tra gli altri concede minuti a Fagioli, Morata e Bernardeschi, Stroppa si gioca la carta Simy ma la Juve evita distrazioni e porta a casa una vittoria fondamentale per continuare la rincorsa all’Inter a +8, ma con una partita in più.

