Juventus-Cremonese 2-0, pagelle: Fagioli ex indemoniato, Bremer gladiatore. Pogba titolare e subito infortunato

di Fabrizio Ponciroli

La Juve centra la missione di consolidare il secondo posto, il 2-0 firmato Fagioli e Bremer contro la Cremonese permette di allungare a +3 sull'Inter, ma Pogba fa di nuovo preoccupare. Il francese, tornato titolare dopo oltre un anno, si ferma al 21' ed esce in lacrime per un altro problema, questa volta di natura muscolare.

LE PAGELLE

PERIN 6 Inoperoso. Si guarda la partita da una posizione privilegiata. Attento con i piedi ma nessuna fatica.

GATTI 6,5 Amatissimo dal pubblico, disputa la solita gara di grande solidità. Non sbaglia nulla, non dà spazio a nessuno.

BREMER 7 Attento e disciplinato. Bravo soprattutto nelle chiusure preventive. Si merita la rete che sancisce il 2-0 finale. Gladiatore.

DANILO 6,5 Alla 48a partita stagionale da titolare, gioca con la solita, enorme, voglia. La sua leadership è fondamentale. Punto di riferimento.

CUADRADO 6,5 Non smette mai di attaccare. Tanti dribbling riusciti, sfortunato nell’ultimo passaggio. In difesa fa il suo dovere (38’ st Barbieri sv).

FAGIOLI 7,5 Il più propositivo tra i centrocampisti bianconeri. Cerca spesso la giocata difficile, dimostrando tanta personalità.

PAREDES 6,5 Esce alla distanza, soprattutto quando ha tempo per ragionare. Non inserisce mai le marce alte ma fa girare la palla senza sbagliare mai.

RABIOT 6,5 Quando parte palla al piede fa sempre male alla difesa grigiorossa. Sfiora la rete per pochi centimetri. Moto perpetuo, elemento cardine.

CHIESA 6,5 Litiga inizialmente con il pallone, sbagliando facili appoggi. Cresce alla distanza. Suo l’assist per la rete di Fagioli. Fisicamente in crescita (21’ st Iling Junior 6: tanta corsa, tanta voglia).

POGBA 6,5 Torna titolare dopo sette anni dall’ultima volta in bianconero. Parte alla grande ma si deve fermare, ancora una volta, per infortunio. Esce in lacrime (23’ pt Milik 6: porta fisicità. Va in gol ma è in fuorigioco di pochi centimetri) (38’ st Kean sv).

VLAHOVIC 5 Gara complicata. Cerca, in tutti i modi, di farsi notare ma gira a vuoto. Non molto fortunato quando può calciare verso la porta avversaria. Spuntato (21’ st Di Maria 6,5: qualche magia, più ispirato rispetto alle ultime uscite).

ALLEGRI 6,5 Altri tre punti per consolidare il secondo posto in classifica. Bene la difesa, l’attacco finalmente

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA