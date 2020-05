Juve, via alla fase 2: Ramsey il primo a scendere in campo

Ieri le visite al J Medical, con tamponi di controllo, oggi i primi lavori alla Continassa. La Juventus ha inaugurato “un percorso di ripresa della forma agonistica”, come si legge sul sito ufficiale, con “allenamenti su base individuale e arrivi scaglionati per permettere la piena ottemperanza alle norme in vigore”. La fase 2 dei bianconeri è stata idealmente battezzata da Ramsey. Il gallese è stato infatti il primo a varcare i cancelli del centro sportivo, dove i bianconeri hanno lavorato individualmente sotto lo sguardo di due collaboratori di Sarri. Facile prevedere che Ramsey abbia una grande voglia di ripartire da dove aveva terminato, ovvero da quei due graffi (un gol e un assist) rifilati all’Inter nell’ultima uscita della Juventus prima dello stop per Coronavirus. Dopo Ramsey sono arrivati i suoi compagni di squadra Chiellini, Rugani, Bonucci, Pinsoglio e Bentancur, De Sciglio, Cuadrado e Bernardeschi. L’unico dei giocatori già arruolabili a non essersi presentato è Buffon, atteso per la giornata di domani.

Alla Juve restano un paio di nodi da sciogliere sul fronte degli argentini. C’è la positività al Covid-19 di Dybala, che ormai dura da 45 lunghi giorni: la Joya è sempre segregato nella sua villa con la compagna Oriana Sabatini. E poi c’è il caso del suo connazionale Higuain, con un doppio rebus legato ai tempi del suo rientro in Italia e alla sua permanenza alla Juventus fino alla scadenza del suo contratto nell'estate 2021, come auspicato da Fabio Paratici.

Oggi intanto è rientrato alla base torinese Szczesny, che dovrà sottoporsi a una quarantena di 14 giorni. Ieri sera si era rivisto Cristiano Ronaldo, atterrato alle 22.22 a Caselle dopo 58 giorni di vacanza forzata sull'isola di Madeira. Il fuoriclasse bianconero nelle prossime due settimane lavorerà nella sua villa dotata di palestra, piscina e piccolo giardino. All'appello, oltre a Higuain, mancano altri sette stranieri: de Ligt, Khedira, Matuidi, Rabiot e i brasiliani Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro. Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 20:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA