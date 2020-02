Juventus, Chiellini nella lista Champions, l'Inter inserisce i nuovi ed esclude Asamoah

Giorgio Chiellini è stato inserito dalla Juventus nella lista di calciatori che affronterà la seconda fase di Champions League. Il capitano bianconero, reduce dall'infortunio dello scorso agosto che l'ha costretto a saltare la prima parte di stagione, dovrebbe tornare a disposizione di Sarri in primavera: l'inserimento di Chiellini nella lista dei 22 bianconeri conferma l'avvicinarsi del suo ritorno in campo.



L'Inter ha annunciato la lista Uefa per la fase a eliminazione diretta dell'Europa League. Presenti i tre nuovi acquisti Eriksen, Young e Moses mentre non c'è Asamoah fuori per infortunio da quasi due mesi. Questo l'elenco completo: Samir Handanovic, Diego Godin, Roberto Gagliardini, Stefan de Vrij, Alexis Sanchez, Matias Vecino, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Victor Moses, Stefano Sensi, Andrea Ranocchia, Ashley Young, Borja Valero, Nicolò Barella​​​​​​, Christian Eriksen, Daniele Padelli, Danilo D'Ambrosio, Cristiano Biraghi, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, Antonio Candreva, Alessandro Bastoni. Lunedì 3 Febbraio 2020, 20:00







