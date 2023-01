Juventus, trovata la “carta Ronaldo” che rischia di incastrare il club. Pesa 19,6 milioni: per i pm non è stata depositata in Lega

di Daniele Molteni

Ecco la carta che potrebbe inguaiare la Juve. Il Corriere della Sera pubblica oggi la famosa “carta di Ronaldo“. Ovvero quella che «se esce fuori ci saltano alla gola» secondo l'avvocato Cesare Gabasio, direttore dell’ufficio legale della Juventus, Federico Cherubini, direttore sportivo del club bianconero. Quella carta che potrebbe avere un peso non indiffrente nell'inchiesta della Procura di Torino per la manovra stipendi.

Si tratta della lettera indirizzata al fuoriclasse portoghese evocata nelle intercettazioni e firmata dall’ex d.s. Fabio Paratici, oggi in Inghilterra al Tottenham. Secondo il quotidiano si trova tra le carte depositate dalla procura di Torino sui conti della Juve. E ha in allegato «l’accordo premio-integrativo» e la «scrittura integrativa» relativa alla manovra stipendi dei bianconeri. In ballo ci sono una ventina di milioni di euro. Ovvero i soldi che Cristiano doveva ricevere dalla società.

L’intestazione del documento è inequivocabile: «Egregio Signor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro», si tratta di un Accordo Premio Integrativo — Scrittura integrativa mai depositato in Lega per un valore di circa 19,6 milioni di euro che il portoghese non ha mai percepito. E' stata rinvenuta durante le pequisizioni della Guardia di Finanza il 23 marzo 2022 e porta unicamente la firma di Fabio Paratici, all’epoca dirigente bianconero.

«Facciamo seguito alle intese intercorse e uniamo alla presente il documento relativo al premio integrativo riconosciuto a suo favore (Accordo Premio Integrativo) e l’ulteriore scrittura integrativa dell’Accordo Premio Integrativo (“Scrittura integrativa”) - si legge nel documento -. Nel confermare gli impegni assunti nei predetti documenti, ci impegniamo altresì a consegnarvi entro il 31.07.2021 l’Accordo Premio Integrativo ritrascritto sui moduli federali “Altre Scritture” a oggi non disponibili, e la Scrittura integrativa debitamente sottoscritta».

Juventus, trovata la carta Ronaldo che rischia di incastrare il club. Pesa 19,6 milioni, per i pm non è stata depositata in Lega https://t.co/PKuFczSMxr — Leggo (@leggoit) January 19, 2023

