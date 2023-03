Carta Covisoc, cos'è e perché può annullare i 15 punti di penalizzazione della Juventus

di Redazione web sport

La Juventus avrà accesso alla "carta Covisoc". Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo l'istanza della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la consegna del documento ai legali e ai consulenti degli ex dirigenti juventini Fabio Paratici e Federico Cherubini. Ricevuto il decreto, la Federcalcio si è subito attivata con la Covisoc per la consegna della "carta" nella giornata di oggi.

Cos'è la carta Covisoc

Ma perché questo documento è così importante e quali risovolti potrebbe avere sull'inchiesta plusvalenze? Innanzitutto è importante chiarire di cosa si tratta: la "nota 10940" è una comunicazione della Covisoc alla Procura Federale del 14 aprile 2021, un documento che la Juventus non ha mai potuto visionare. Il procuratore Giuseppe Chiné, infatti, ha chiarito che il carteggio non fa parte della documentazione acquisita nell'ambito del procedimento disciplinare a carico della società bianconera.

Juventus, penalizzazione annullata?

Ebbene, secondo la difesa della Juventus, la "carta Covisoc" proverebbe invece che l'inchiesta è iniziata ben prima di quanto risulta ufficialmente dagli atti. Se i legali dei bianconeri riuscissero a dimostrarlo, allora l'intero processo sportivo sarebbe invalidato per vizio di forma. La palla a questo punto passa al Collegio di Garanzia del Coni, che dovrà esprimere un giudizio di legittimità - e non di merito - sulla decisione della Corte d'Appello federale di infliggere 15 punti di penalizzazione alla Juventus. La "carta Covisoc" potrebbe risultare decisiva: se venisse riscontrato il vizio di forma, la penalità inflitta alla società bianconera verrebbe cancellata.

Allegri e il... secondo posto in classifica

«Domani sarà importante per la classifica, per la prima volta possiamo andare secondi in classifica: la nostra classifica è quella dei 50 punti, lo ripeto, e possiamo andare a +3 sull'Inter»: il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa i conti sul cammino della sua squadra. «Contro la Sampdoria sarà una partita abbordabile soltanto all'apparenza - aggiunge l'allenatore bianconero - perché ultimamente hanno sempre perso di misura».

