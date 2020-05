Juventus, grandi manovre in mediana: Pjanic verso l'addio

Nella serie A che scalpita (quasi tutta) per ripartire, c'è una Juve pronta al rush decisivo grazie alla sua coppia d'oro Cristiano Ronaldo-Dybala. Ma per la Signora che verrà c'è già una rosa di nomi altisonanti da mettere a disposizione di Maurizio Sarri. Intanto il big da sacrificare è risaputo: Pjanic. Lo vogliono sia il Psg che il Barcellona. Con i parigini ci sarebbe di mezzo l'affare Icardi, ma la trattativa non è ancora decollata. Sul bosniaco c'è pure il pressing del Barcellona, che offre Rakitic, che però all'ombra della Mole non sembra riscuotere gran successo. La Signora vorrebbe dai blaugrana Arthur, talento puro brasiliano. Già inseguito dall'Inter nel possibile affaire Lautaro Martinez.



Tuttavia il verdeoro ha già espresso il suo desiderio: grazie tante Italia, lusingato dai corteggiamenti di club importanti come Juve e Inter, ma il suo futuro lo vede ancora a lungo a Barcellona.



Pjanic, a dire la verità, vorrebbe ancora giocarsi le sue carte in bianconero. Si propone pure come regista, ruolo che ha già ricoperto nella Roma.



Ma sa che le possiilità di restare alla Juventus non sono molte, anzi, scarsissime.



Alla corte di Sarri potrebbe arrivare quel Jorginho che a Napoli fece benssimo, ora è al Chelsea, ma l'azzurro ha già fatto capire che sarebbe pronto a tornar in Italia, mettendosi a disposzione del suo mentore che all'ombra del Vesuvio lo aveva valorizzato alla grandissima. Tuttavia nelle ultime ore si è fatto pure il nome di Paredes, altro giocatore del Psg gradito ai bianconeri. Qui potrebbe scapparci uno scambio con De Sciglio, nel mirino dei parigini già a gennaio. Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 19:34