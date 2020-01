Buffon compie 42 anni: «Il futuro? vedremo in primavera»

«Per il futuro sono pronto e aperto a tutte le idee: vediamo come arrivo a marzo aprile». Non pensa al ritiro Gianluigi Buffon nel giorno del suo 42/o compleanno. Il portiere della Juventus valuterà in primavera le proprie condizioni, come rivelato nell'intervista concessa a Sky Sport. «Quella più importante - ha aggiunto il portiere bianconero - è rimanere sempre in equilibrio e coerente con quello che sto facendo. Se quello che sto facendo è ancora di livello alto, come io lo reputo ancora adesso, è un qualcosa che mi dà soddisfazione. Se non ci sarà il crollo che tutti sperano ci sia da dieci anni, andremo avanti. Altrimenti non ci sarà problema e ci fermeremo».



«Quella di Napoli è stata una brutta sconfitta, potevamo e dovevamo fare meglio». È l'autocritica di Gigi Buffon dopo il ko rimediato con gli azzurri: «Passaggi delicati e negativi come questi - ha spiegato il portiere della Juventus ai microfoni di Sky Sport - sono comunque utili in una stagione. Sono utili per ritrovare una certa fame, umiltà, per non dare nulla di scontato. Probabilmente anche noi, inconsciamente, abbiamo realizzato di affrontare il Napoli in grande difficoltà. Ti dovrebbe far alzare le antenne e dare un entusiasmo incredibile, però è anche vero che anche senza vincere avevamo la certezza e la serenità di essere in testa e comandare. Se fosse stata una partita determinante per la Juve, avremmo vinto» Martedì 28 Gennaio 2020, 16:52







