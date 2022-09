Juve-Benfica, l'ex interista Joao Mario segna e provoca la curva: scoppia la rissa con Bonucci

Dopo un avvio indiavolato della Juventus, il Benfica nel primo tempo prende le misure in campo e i portoghesi trovano il pareggio prima di tornare negli spogliatoi. Alla rete di testa del solito Milik, dopo soli tre minuti dal fischio d'inizio, al 45' Joao Mario riporta il risultato in parità (il risultato alla fine sarà di 1-2), ma prima della fine c'è tempo anche per una rissa subito sedata dal tedesco Zwayer.

I fischi e l'esultanza

Il giovane Miretti, dopo prestazioni da top player, rimette in discussione il secondo match di Champions League del gruppo H tra Juventus e Benfica. L'arbitro, dopo un consulto al var, fischia il calcio di rigore per gli ospiti. A presentarsi sul dischetto del rigore una vecchia conoscenza del calcio italiano: Joao Mario. La Juventus Stadium è una bolgia. Tutti fischiano a pieni polmoni l'ex Inter che però con freddezza realizza, insaccando il pallone sotto la traversa protetta da Perin.

La sua corsa verso la bandierina, però, infiamma ancor di più lo stadio. Joao Mario esulta sfidando la curva bianconera con le mani attorno alle orecchie. Un gesto che non è proprio andato giù al capitano Leonardo Bonucci che ha rincorso l'avversario dando vita a un accenno di rissa. I due non se le mandano a dire e tocca all'arbitro intervenire per dividerli, ammonendo entrambi. La grinta del capitano cerca anche di scuotere compagni e tifosi, dopo un gesto evitabile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 23:02

