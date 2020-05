Andrea Barzagli sbatte la porta e lascia la Juve

La notizia ha sorpreso il mondo Juve. Andrea Barzagli, 39 anni, ha deciso di lasciare lo staff tecnico bianconero. Non lavorerà più come collaboratore di Maurizio Sarri, non insegnerà più ai difensori juventini i movimenti e le astuzie del mestiere che lui ha svolto alla grande, conquistando otto scudetti (più un campionato tedesco con il Wolfsburg), un Mondiale e tanti altri titoli.

Un anno fa, più o meno di questi tempi, l'addio al calcio giocato, tra le lacrime sue e dei suoi tifosi. Poi un breve periodo di pausa prima di intraprendere una nuova sfida da professore della difesa: l'ex pilastro della BBC bianconera ha avuto un ruolo importante nel ritorno di Cuadrado al vecchio mestiere di terzino e nell'inserimento di De Ligt nei meccanismi della retroguardia bianconera. Adesso la decisione di lasciare (momentaneamente?) la cattedra per dedicarsi alla sua famiglia, traslocando da Torino a Firenze.

"Ho deciso di fare una scelta di vita - così Barzagli su Instagram -. È stata una scelta di cuore! Non per questo non sofferta. Ma sentivo l’esigenza di vivere maggiormente la mia famiglia che, silenziosamente in tutti questi anni, ha appoggiato e accompagnato le mie scelte professionali. Ho deciso di privilegiare, oggi, una famiglia a dispetto di un’altra, la Juventus, a cui sarò sempre legato ed eternamente grato. Ma era giusto scegliere. Il mio pensiero va a chi mi ha dimostrato sempre la massima stima e la totale vicinanza professionale e umana. Il Presidente, il mister, Fabio e Pavel. Figure che hanno contribuito alla mia crescita e che con discrezione e amicizia hanno camminato al mio fianco. I GRAZIE sarebbero tantissimi. I compagni, i tifosi, i professionisti che lavorano ogni giorno per rendere la Juventus ciò che è! Riassumo tutto in un grande e gigantesco: fino alla fine forza Juventus. Sempre vostro, Andrea".

Di certo, l'assenza di Barzagli si noterà alla Continassa, dove oggi si è rivisto dopo due mesi di assenza forzata Maurizio Sarri. Intanto mercoledì è tornato Rabiot e venerdì a Torino è atteso anche Higuain, l'ultimo degli undici stranieri a rientrare alla base bianconera: entrambi dovranno osservare due settimane di isolamento domiciliare fiduciario. Tra i pochi stranieri che non hanno mai lasciato Torino c'è Bentancur, già proiettato sulla ripresa della stagione: "Il caldo sarà una difficoltà in più da affrontare, così come la mancanza dei tifosi che per noi sono importantissimi - ha detto il centrocampista uruguaiano a Sky Sport -. Bisognerà ritrovare il ritmo, la squadra che ci riuscirà meglio sarà quella che potrà vincere. Ora dobbiamo lavorare al 150% per trovare un passo veloce". Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 19:57



