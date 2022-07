La Juve supera la prova Barcellona in Usa: 2-2 con un doppio Kean. Allegri applaude

di Timothy Ormezzano

Chi si rivede. Anno nuovo, Kean nuovo. L’attaccante classe 2000 ha risposto due volte a Dembélé, nel 2-2 tra Juventus e Barcellona a Dallas. Aspetti Vlahovic e riscopri Moise: «Io do il mio massimo, ovunque Allegri mi chieda di giocare. Di Maria ha un altro passo, può darci molto». Kean sembra aver ritrovato la forma migliore, oltre a due gol da bomber vero.

Resta nell’atrio partenze della stazione bianconera, ma risponde sul campo alle molte candidature per il ruolo di vice-Vlahovic. Il preferito resta l’ex Morata, ma l’Atletico Madrid per ora non fa grandi sconti e secondo i media spagnoli spinge per il prestito alla Signora del centrocampista Saul Niguez.

Le alternative là davanti non mancano. I bianconeri hanno fatto un sondaggio con il Liverpool per Firmino, che cerca maggiore spazio in vista dei Mondiali in Qatar. Per il cartellino possono bastare 25 milioni, ma l’ingaggio del brasiliano da 11 milioni annui è troppo oneroso. Più caldo il fronte per Werner, proposto dal Chelsea a diversi club compreso quello bianconero: anche il tedesco, però, ha uno stipendio molto pesante. Contatti pure per il Manchester United per Martial. E torna di moda il profilo di Depay, separato in casa Barcellona. Sullo sfondo resistono infine le candidature di Arnautovic, Belotti e Muriel.

Tornando all’amichevole contro il Barcellona non sono pervenuti McKennie e Vlahovic, assenti anche nel precedente test contro il Chivas: «Tranquilli, giocheranno domenica contro il Real Madrid - ha assicurato Allegri -. Di Maria è un giocatore straordinario e anche Kean ha fatto molto bene». Male invece Alex Sandro, protagonista di una involuzione che dura ormai da un paio di stagioni. I bianconeri dovrebbero battere un colpo sulla corsia sinistra, visto che le uniche alternative ad Alex Sandro in corsia sono Luca Pellegrini e il jolly De Sciglio. Intanto Pogba, a seguito della lesione al menisco laterale del ginocchio destro, ha lasciato gli Stati Uniti per rientrare in Italia. Nelle prossime ore il Polpo si sottoporrà alla consulenza ortopedica di uno specialista. L’operazione sembra comunque inevitabile, così come i conseguenti 45-60 giorni di stop.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA