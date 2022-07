Szczesny alza l’asticella della Juventus: «Con Barça e Real affrontiamo i migliori»

di Timothy Ormezzano

Si comincia a fare sul serio. La Juventus ha rotto il ghiaccio superando le amichevoli contro il tenero Pinerolo (serie D) e i messicani del Chivas. Adesso è arrivato il momento di alzare l’asticella, con il doppio confronto nel Soccer Champions Tour americano contro il Barcellona (nella notte tra oggi e domani, alle 2,30 italiane, diretta su Dazn) e il Real Madrid (domenica). Chissà che a margine dei test-match i tre club “scissionisti” non tornino a parlare del loro progetto Superlega.

«Saranno due amichevoli, è vero, ma è comunque sempre emozionante affrontare i migliori al mondo», dice Szczesny, chiamato a disinnescare soprattutto il nuovo bomber blaugrana Lewandowski.

Il portiere polacco prepara la sua sesta annata con la maglia che ha detto di voler indossare fino al 2025: un modo per chiedere il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2024? Per Szczesny detto “Tek” sarà fondamentale non ripetere l’avvio-shock della scorsa annata, quando un paio di suoi clamorosi errori costarono tre punti complessivi contro Udinese e Napoli: «Voglio arrivare al meglio all’inizio del campionato, anche per questo accetto di soffrire durante questo ritiro estivo. Sono giorni impegnativi ma divertenti. Sta nascendo un bel gruppo, con giocatori di grandissima qualità».

Il riferimento è soprattutto a due fuoriclasse come Di Maria e Pogba: «Sono calciatori di grande esperienza – conclude Szczesny -, i nostri giovani possono soltanto imparare da loro. Spero davvero possano darci una grande mano». Contro il Barcellona è in dubbio la presenza di Pogba, che sta smaltendo un fastidio al ginocchio. A rischio anche Fagioli. Osservati speciali tre bianconeri che avevano saltato il match contro il Chivas, ovvero Bonucci, Vlahovic e McKennie, che giocherà più che mai in casa al Cotton Bowl Stadium della sua Dallas.

È intanto ufficiale la partnership tra il club bianconero e EA Sports, con un accordo pluriennale che va oltre il mondo del gaming. La Juventus torna quindi tra i protagonisti del videogame Fifa 23 – con Vlahovic e l’ex Marchisio tra i testimonial -, dopo anni in cui era denominata Piemonte Calcio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA