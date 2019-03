Juve-Atletico, CR7 e la profezia a Evra: «Tranquillo, a Torino li schiantiamo»

Ultimo aggiornamento: 15:08

Come nasce un’impresa? Consapevolezza e fiducia nei proprio mezzi,non ha mai avuto il minimo dubbio sul passaggio del turno della, nemmeno dopo la pesante sconfitta ae le critiche feroci a squadra e allenatore. Curioso retroscena svelato dall’ex bianconeroche su Instagram pubblica una conversazione proprio con, pochi giorni dopo l’andata degli ottavi contro l’, dopo la trasferta di Bologna. «Conto su di te per la partita di ritorno in Champions – il messaggio di Evra a Ronaldo -, non ho mai avuto dubbi su di te, e ogni volta che tu e la Juve perdete mi massacrano». La risposta del portoghese è una sentenza. «Lo so, passiamo noi, non ti preoccupare. Allo Stadium li schiantiamo». Profezia accompagnata da foto a 32 denti in treno, di ritorno dalla trasferta in campionato. Evra apprezza. «Sento grande fiducia», faccine sorridenti e l’hashtag prayforatletico a chiudere la conversazione.