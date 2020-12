Juventus-Atalanta, la diretta dalle 18.30. Torna Morata, fuori Gomez

La Juventus va a caccia del secondo posto, l'Atalanta non vuole perdere terreno dal treno Champions. Alle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino il fischio d'inizio della partita tra bianconeri e la squadra di Gasperini. Ronaldo e compagni arrivano da quattro successi consecutivi e in caso di vittoria stasera salirebbero momentaneamente alle spalle del Milan, in attesa dell'altro big match tra Inter e Napoli. Pirlo riabbraccia Morata dopo la squalifica di Benevento e lo schiera al centro dell'attacco con CR7, Dybala va in panchina. Chiesa vince il ballottaggio con Bernardeschi, a centrocampo c'è Bentancur con Arthur.

Dall'altra parte l'Atalanta deve fare i conti con il caso Gomez che ha tolto serenità allo spogliatoio negli ultimi giorni. Il Papu è stato regolarmente convocato ma va in panchina: confermati Malinovskyi e Pessina alle spalle di Zapata. In mezzo ancora De Roon e Freuler con Hateboer e Gosens esterni. Problema per Toloi che va in tribuna, gioca Palomino. Arbitra Doveri, al Var Irrati.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini

