Juve, Allegri vuole ingranare la quinta ma avvisa: «Non mi fido del Verona»

di Timothy Ormezzano

La Juve vuole ingranare la quinta (vittoria consecutiva in campionato). Quale avversario migliore del Verona ultimo in classifica, reduce da un filotto di otto sconfitte di fila? Allegri preferisce non fidarsi. E chiede ai suoi di alzare la guardia e di sfogliare l’almanacco: «Giochiamo contro una squadra che ha battuto la Juve tre volte nelle ultime cinque partite. Il Verona ha buoni tiratori, è una formazione fisica che aggredisce, non merita la classifica attuale. Non sarà semplice. Servirà una prova tosta. Altrimenti butteremmo via quando di buono abbiamo fatto contro l’Inter e nelle precedenti partite».

E ancora, in merito alla complessa rimonta-scudetto: «Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, se continua così è inavvicinabile. Noi dobbiamo fare un passo alla volta». L’infermeria bianconera è un po’ meno affollata, ma la Signora è ancora piuttosto incerottata. Niente da fare per Chiesa, che fa un passo indietro e torna ai box: «Finché non trova stabilità al ginocchio, ci sono dei momenti in cui sente fastidio».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 19:29

