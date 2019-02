Allegri: «Ancora scorie dopo Madrid, ma vittoria importante»

Dopo la vittoria di misura con il Bologna, Allegri sorride per l'ennesimo passo decisivo verso lo scudetto. «È normale che ci fosse più di qualche scoria dopo la partita con l'Atletico, ma abbiamo portato a casa una partita importante in questo momento per andare allo scontro diretto con 13 punti di vantaggio. Ci sono alcuni giocatori ancora indietro - aggiunge Allegri ai microfoni di Sky - speriamo di poter recuperare anche Douglas Costa». Tornando alla Champions Allegri guarda già al ritorno: «a Torino troveremo un Atletico diverso e ancora più coperto, ci vorrà grande aggressività». Ultimo aggiornamento: 18:00





