Dopo Zakaria, al J Medical per le visite mediche è arrivato il difensore Federico Gatti. Il nuovo acquisto della Juventus sosterrà i test di rito prima della firma sul contratto. Sul classe 1998 c'era anche il Torino, ma il club bianconero ha vinto questo derby della Mole sul mercato: Gatti chiuderà la stagione al Frosinone, in serie B, per poi cominciare l'avventura alla Juve la prossima estate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 11:44

