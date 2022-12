Juve, Vlahovic ha problemi di pubalgia (e potrebbe dire addio a giugno): Kean e Chiesa resteranno

di Timothy Ormezzano

Scende Vlahovic, salgono Kean e Chiesa. Ecco il borsino con le ultime quotazioni bianconere. La Juventus è in apprensione per Vlahovic, sempre alle prese con quell'avversario subdolo che è la pubalgia. La sua ultima partita intera risale a due mesi fa contro il Toro. Poi tanti forfait e appena 79 minuti al Mondiale con la Serbia, conditi da un gol alla Svizzera utile solo per il morale. «Un po' di dolore c'è ancora», aveva ammesso la scorsa settimana DV9, atteso alla Continassa entro mercoledì.

La Juve ha fretta di riaverlo al meglio, per alimentare il sogno della rimonta-scudetto. Ma alla Continassa vogliono anche capire meglio le reali intenzioni di Vlahovic, ora che il suo agente Ristic sta sondando il mercato inglese. Manchester United, Chelsea e Arsenal lo vorrebbero già a gennaio, per una settantina di milioni. Con ogni probabilità ogni discorso verrà comunque rinviato a giugno. Quando alle pretendenti potrebbe aggiungersi il Bayern Monaco.

In attesa del migliore Vlahovic, i bianconeri possono consolarsi con Kean e Chiesa, autori rispettivamente di una tripletta e una doppietta nella partitella di sabato contro l'Under 19. Kean, tre gol nelle ultime due giornate di campionato, si è ripresentato tirato a lucido e ha una voglia matta di riprendere da dove aveva terminato. Ma sta sgasando e gasando anche Chiesa, sempre più vicino ai suoi altissimi livelli abituali. Il ginocchio non fa più male e il fiato è sempre più lungo. Allegri, che medita di tornare al 4-3-3, lo testerà nell'amichevole di sabato in casa dell'Arsenal. Ritrovato lo spaccapartite Chiesa, non resta che attendere l'altro nuovo acquisto Pogba.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 08:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA