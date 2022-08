Juve, gioie e dolori in Usa. E oggi Pogba saprà de deve operarsi o no

di Timothy Ormezzano

Più dolori che gioie, nell’ultima uscita americana della Juventus. Nel ko per 2-0 a Pasadena contro il Real Madrid, firmato da Benzema e Asensio, i bianconeri reggono un tempo e calano sensibilmente nella ripresa. L’unico tiro in porta è la traversa scheggiata su punizione da Bonucci. Troppo poco, anche contro il Real campione d’Europa. Bene Locatelli e Fagioli, bravo Perin tra i pali al posto dell’acciaccato Szczesny. Rvedibile Di Maria, in calo rispetto alle prime due amichevoli.

Male Vlahovic, in ritardo di condizione, ma con l’alibi di essere alla prima uscita stagionale. «Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi, possiamo ancora crescere tanto, ci sono giocatori che devono rientrare», ha detto Allegri pensando all’infermeria imballata. Il centrocampo perde pezzi pregiati. Non bastava l’infortunio di Pogba, che oggi si sottoporrà a Lione a un consulto decisivo dal luminare Cottet, lo stesso che operò Ibra: in caso di terapia conservativa starà ai box per uno o due mesi, in caso di meniscectomia o sutura del menisco lesionato lo stop varia da tre a quattro mesi.

Ma la Juve deve rinunciare anche a McKennie, altro elemento che “vede” la porta: lo statunitense si è infatti procurato una lussazione alla spalla che lo terrà ai box per circa un mese. Di fatto è rimasto soltanto Locatelli del trio di centrocampisti titolari di Allegri, che chiede al club di puntellare il reparto. Urgono almeno un paio di rinforzi tra il centrocampo e l’attacco di una squadra che alla prima giornata di campionato contro il Sassuolo dovrà fare a meno di sei elementi tra squalificati (Rabiot e Kean) e infortunati (Pogba, McKennie, Chiesa e Kaio Jorge). In mediana si prova a chiudere la cessione di Arthur al Valencia per dare l’assalto a Paredes.

Le alternative all’argentino del Psg? Tante. Da Pjanic a Gundogan, da Veretout a Saul. Ma attenzione anche a Milinkovic-Savic: la Juve ha riattivato i contatti con l’entourage del serbo e potrebbe offrire 40 milioni più una contropartita tecnica alla Lazio, che però vuole 60 milioni cash. Per l’attacco invece si attende che l’Atletico Madrid cali le sue pretese per Morata e intanto si continuano a tenere d’occhio i vari Martial, Depay e Werner, tutti però assai costosi a livello di ingaggio.

