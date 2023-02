Juve, per il derby rispunta Pogba. E Vlahovic prenota una maglia da titolare

di Timothy Ormezzano

TORINO - Il derby di andata aveva permesso alla Juventus di riscattare l'imbarazzante scivolone in casa del Maccabi Haifa e di inaugurare un filotto di 8 successi consecutivi, senza gol al passivo. Il derby di ritorno, domani (ore 20.45) allo Stadium, dovrà dare ai bianconeri continuità. E, possibilmente, restituire la titolarità e il gol a Vlahovic, reduce dalla sorprendente esclusione iniziale dal match di Europa League in casa del Nantes. Il centravanti serbo vuole marchiare a fuoco la stracittadina, proprio come aveva fatto all'andata, il 15 ottobre scorso, allo stadio Grande Torino.

Intanto si intensificano le voci che indicano Hojlund, giovanissimo prodigio dell'Atalanta, come possibile sostituto di Vlahovic in caso di possibile se non probabile addio a giugno. Sul numero 9 bianconero si sono infatti posati gli occhi di diversi top club inglesi (Manchester United più di Arsenal e Chelsea), oltre a quelli del Bayern Monaco e del Real Madrid. L'uomo in più di Allegri è comunque Di Maria, immerso nel migliore momento da quando indossa il bianconero. Tanto da ipotizzare una sua permanenza a Torino per un altro anno, anche se l'addio a fine stagione resta ancora l'ipotesi più probabile. Dopo la splendida tripletta di Nantes, il Fideo si candida per agire alle spalle proprio di Vlahovic nel 3-5-1-1 bianconero. A proposito di stelle, arrivano ottime notizie da Pogba e Chiesa, sempre più vicini alla convocazione.

Niente da fare invece per gli infortunati Milik e Miretti, domani assenti come lo squalificato Locatelli. Ieri Chiesa è tornato a lavorare in gruppo, dove da una settimana si allena anche il Polpo. La speranza di Allegri è di averli entrambi in panchina. La condizione fisica è ancora rivedibile, ma si avvicina l'attesissimo esordio-bis ufficiale in bianconero del Polpo. Domani potrebbe calcare il campo per qualche minuto a distanza di 315 giorni dall'ultima volta (19-04-22, Liverpool-Manchester United 4-0). Pogba è uomo-derby per antonomasia, visto che a Torino ha vinto 8 stracittadine su 8 siglando 4 reti ai cugini granata, il suo bersaglio italiano preferito. Per segnare c'è tempo. Intanto, per il numero 10 transalpino, è arrivata l'ora di uscire dal tunnel e rivedere quanto meno le luci dello Stadium.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 08:23

