Juve, dopo la Champions striscioni in curva appesi al contrario

Non c'è l'aria di festa, all'Allianz Stadium, nel giorno che potrebbe consegnare l'8/o scudetto consecutivo alla Juventus. Ma neppure è affiorata alcuna contestazione particolare o silenzi del tifo, se non gli striscioni degli ultrà appesi con le scritte al contrario nella curva Sud, per la doccia fredda dell'eliminazione dalla Champions e dopo le critiche via social di tantissimi tifosi. Il gol di Milenkovic dopo 6' ha raggelato i tifosi bianconeri e qualcuno dalle tribune ha gridato «sveglia!». I tifosi viola, poche centinaia, hanno intonato un coro di sfottò «Amsterdam »Amsterdam!«. Forse alla basa del malcoltento della curva anche il mancato saluto della squadra dopo la sconfitta contro l'Ajax.

Ultimo aggiornamento: 19:07





