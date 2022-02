La Juve sogna la rimonta: con Vlahovic e Zakaria lo scudetto è possibile

Scalzata l'Atalanta dal quarto posto, la Signora si è concessa dei sogni quasi proibiti. Allegri ha fatto subito il pompiere, spegnendo certi facili entusiasmi e restringendo la corsa-scudetto alle tre che stanno davanti: ovvero Inter, Milan e Napoli. Il tecnico livornese ha detto che la Juve è momentaneamente fuori dalla bagarre per il tricolore, indicando in 80 punti la quota per entrare in Champions. Ecco, proprio quel momentaneamente dice molto. Forse non è ancora troppo tardi. Nelle ultime undici giornate la Juventus ha fatto più punti di tutti. Il pensiero stupendo di una remuntada sta balenando nelle teste dei bianconeri. Missione non impossibile, ma comunque ai confini della realtà. Otto punti da recuperare sulla capolista in 14 giornate, addirittura 11 punti se i nerazzurri dovessero vincere il recupero in casa del Bologna. La Juve è tornata a viaggiare a ritmi da primato, raccogliendo 24 punti su 30 nelle ultime dieci giornate. Servirebbe però anche qualche inciampo del gruppo di testa, che ultimamente ha lasciato più di qualcosa per strada. La Signora punta forte sull'effetto-Vlahovic (che però perderà Chiellini che rischia uno stop di almeno 2 settimane per un problema al polpaccio), specie dopo l'esordio col botto del centravanti serbo e dell'altra new-entry Zakaria. Ottima la prima, sublimata dal gol come era successo all'esordio di alcuni fenomeni come Charles, Sivori, Tevez e Higuain. Servirono invece quattro partite per lasciare il segno in bianconero a Cristiano Ronaldo, tra l'altro a secco di gol con il Manchester United dal 30 dicembre. DV7 ci ha messo appena 13 minuti per prendersi la Juve, stendendo il Verona e riaccendendo la fiammella della speranza tricolore. Sbaglierei se dicessi di non essere contento per l'esordio di Vlahovic e Zakaria, ha detto ieri l'ad Arrivabene. L'ultima volta che due esordienti bianconeri (Vidal e Lichtsteiner) fecero gol alla prima uscita risale all'11 settembre 2011, nella stagione della rinascita juventina che inaugurò la serie di nove scudetti consecutivi. Chissà che la storia non possa ripetersi, permettendo alla Juve di battezzare un nuovo ciclo vincente.

