Juve, è De Ligt il giocatore più costoso della serie A

Paradossi del calcio. Il giocatore che ha la valutazione più alta della Serie A non ha il posto garantito. Secondo la classifica stilata dal CIES, Matthijs De Ligt è il calciatore più costoso del campionato italiano: il suo valore è infatti di 104,7 milioni di euro. L’olandese è anche il difensore centrale più caro d’Europa, secondo questa graduatoria che prende in considerazione tanti fattori tra cui l’età del giocatore e gli anni di contratto che lo legano al suo club. Alle spalle di De Ligt ci sono Lautaro Martinez (98.9 milioni), Lukaku (90,3 milioni), Fabian Ruiz (81 milioni), Bentancur (74,2 milioni), Zaniolo e Dybala (entrambi valutati 70,1 milioni). E Cristiano Ronaldo? E’ soltanto decimo in Serie A, quotato 62,8 milioni, nonché il più anziano nella top 100 europea.

E’ invece giovanissimo il 20enne De Ligt, ma rischia di dover lasciare spesso e malvolentieri il posto a Chiellini, che di anni ne ha quasi 36. Sarri difficilmente farà a meno del suo capitano, soprattutto nei big match, mentre l’altro posto al centro della difesa sarà quasi sempre dello stakanovista Bonucci. Il reparto, sovraffollato, è completato da Rugani e a luglio ritroverà anche Demiral, sei mesi dopo la rottura del crociato con lesione del menisco.

Il ballottaggio tra il vecchio Chiellini e il bambino De Ligt si riproporrà venerdì, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma allo Stadium tra Juventus e Milan (andata 1-1). Al momento De Ligt sembra in vantaggio per duettare con Bonucci, ma Chiellini è segnalato in rimonta. Il resto dell’undici bianconero è praticamente deciso: Buffon tra i pali, Cuadrado e Alex Sandro in corsia, Khedira-Bentancur-Matuidi a centrocampo e in attacco Dybala “falso nueve” scortato da Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 17:50



