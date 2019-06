Juve-Roma, scambio Luca Pellegrini-Spinazzola: tutti i dettagli. E non tramonta Higuain in giallorosso

Leonardo Spinazzola nella Capitale, Luca Pellegrini in bianconero. Lo scambio tra Juventus e Roma, impostato ieri pomeriggio a Milano, va in porto come da programmi. Un'operazione ispirata da motivi tecnici ma anche economici, considerando che le due società possono registrare importanti plusvalenze. L'esterno umbro è stato valutato 25 milioni, mentre il terzino classe '99 15, con la Roma che verserà un conguaglio di circa 10 milioni di euro alla Juventus. Confermati anche gli ingaggi: Spinazzola passa da 1,8 milioni a 3; Pellegrini da 800.000 euro a circa 1,5/1,8, per i prossimi cinque anni. Le visite mediche forse già domani.

E non finisce qui, nelle prossime settimane potrebbero esserci altri affari sull'asse Roma-Torino. Higuain, per esempio, continua ad essere proposto al club di Pallotta anche fuori da un possibile scambio con Zaniolo. La Roma è disposta ad accogliere l'argentino reduce dal prestito al Chelsea, ma il ds Petrachi dovrà usare argomenti molto convincenti per far cambiare idea all'attaccante della Juventus.



Venerdì 28 Giugno 2019, 20:00







© RIPRODUZIONE RISERVATA