Juve, il nome nuovo per l'attacco è Werner. Tegola Pogba: rischia 4 mesi di stop

Attaccante cercasi. All’annuncio idealmente esposto dalla Juventus ha già risposto Kean, che si è ripresentato tirato a lucido e motivato a convincere Allegri o un altro club a dargli più spazio. La Signora ha messo il classe 2000 sul mercato, sperando di inserirlo in uno scambio con il Psg per Paredes oppure con l’Atletico Madrid per Morata. Ma adesso la sua cessione non è più scontata.

I bianconeri potrebbero pagare 4 milioni della seconda rata del prestito all’Everton, rimandando all’estate del 2023 il riscatto da ben 28 milioni più 3 di bonus. Resta comunque vivo l’interesse per Morata, il preferito di Allegri. La Signora e Alvaro non hanno perso la speranza di sposarsi per la terza volta. Inutili per ora le richieste di uno sconto ai Colchoneros, ma negli ultimi giorni di mercato, proprio come era già successo l’estate scorsa, la trattativa può decollare.

Salgono intanto in modo esponenziale le azioni di Timo Werner, altro profilo che convince Allegri per la sua duttilità: il tedesco può infatti agire da centravanti, ovvero da vice-Vlahovic, ma anche da partner d’attacco o da esterno offensivo. Werner ha la valigia pronta, il Chelsea lo aveva già proposto ai bianconeri nell’ambito della trattativa (naufragata) per De Ligt. Si studia l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto oneroso proprio come lo stipendio da quasi 10 milioni annui di Werner. Tocca però accelerare i tempi, perché sul 26enne di Stoccarda ci sono anche Borussia Dortmund e RB Lipsia.

Tra le alternative cala Arnautovic, blindato dal Bologna, e restano stabili Martial e Depay in uscita da United e Barcellona. Qualcosa infine si muove a centrocampo. Su Arthur è sempre forte il Valencia, Rabiot è finito nel mirino del Monaco, mentre su Rovella è forte il pressing del Monza, che spinge per il prestito del giovane regista.

In arrivo intanto il responso per Pogba, che oggi a Lione dovrebbe sottoporsi al consulto ortopedico di un luminare. La situazione è molto delicata, l’operazione al menisco laterale lesionato negli States pare inevitabile. In caso di suturazione (anziché semplice meniscectomia) lo stop potrebbe dilatarsi fino a quattro mesi. A breve l’ardua sentenza.

