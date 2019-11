Juve, disastro nazionale: Pjanic, Alex Sandro e Matuidi sono out per l'Atalanta

Brutte notizie dalle nazionali: alla ripresa del campionato la Juventus si presenterà a Bergamo probabilmente senza tre titolari, mentre i sudamericani che rientreranno alla base pochi giorni prima della partita. Non le migliori condizioni possibili per preparare una sfida già di per sé piuttosto impegnativa, contro un’Atalanta che recentemente è stata capace di mettere in seria difficoltà i bianconeri (la sconfitta più eclatante lo scorso gennaio, 3-0 in Coppa Italia e Juve eliminata). Sarri dovrà sicuramente fare a meno di Matuidi, out per un problema alla cartilagine delle coste, in fortissimo dubbio anche Pjanic, già rientrato dal ritiro della Bosnia per l’ennesimo problema all’adduttore (dovrebbe essersi fermato in tempo e non sembra nulla di particolarmente grave ma difficilmente sarà rischiato a Bergamo). E nelle ultime ore si è fermato anche Alex Sandro con il Brasile, per una presunta lesione all’adduttore della coscia destra accusata nell’amichevole contro l’Argentina. L’esterno non giocherà contro la Corea del Sud ma fino a nuovo ordine rimarrà agli ordini di Tite, con la Juve in costante contatto con lo staff medico brasiliano. Un problema non da poco per Sarri che non ha un altro terzino sinistro di ruolo, e contro l’Atalanta si potrebbe rivedere De Sciglio a sinistra. Domenica 17 Novembre 2019, 19:06







