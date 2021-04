Juve, scatto Champions firmato Alex Sandro: Parma sprofonda verso la B

La Superlega è già alle spalle, la Juve battendo il Parma fa un passo verso la prossima Champions, con il terzo posto in classifica (-1 dal Milan), aspettando Atalanta. In prima fila anche Andrea Agnelli, prima a bordocampo durante il riscaldamento e poi in tribuna al fianco di Nedved. La ribalta Alex Sandro (prima doppietta in carriera) e la sigilla de Ligt, dopo il vantaggio del Parma nel primo tempo, in ombra Ronaldo e Dybala, ancora a caccia dei 100 gol in bianconero. Primo tempo spento dei bianconeri che vanno sotto su punizione chirurgica di Brugman, favorita da un altro inspiegabile errore di Ronaldo in barriera (come contro il Porto). Cr7 si abbassa e la palla gli vola sopra la testa, sorprendendo Buffon. Nessun reazione fino al finale del primo tempo, con la zampata vincente di Alex Sandro, che si ripete di testa a inizio ripresa, sul 9° assist in campionato del sempreverde Cuadrado. Sul 2-1 i bianconeri rischiano con una zuccata di Osorio, salvata sulla linea da Arthur, e poi chiudono la pratica con de Ligt. Nel finale minuti anche per Ramsey e Bernardeschi, al rientro dopo il Covid.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 23:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA