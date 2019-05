Juve, la nuova maglia senza le strisce debutta stasera contro la Roma

Debutta questa sera la nuova maglia della Juventus. Chiellini e compagni la indosseranno all'Olimpico, contro la Roma. Ad annunciarlo sui social è il club, che presente la divisa con un video. «Una scelta. Una promessa. Fianco a fianco», è lo slogan scelto per presentare la casacca per la prima volta senza strisce.

Con un video postato sui propri canali social e sul sito ufficiale del club, la Juventus ha lanciato oggi la nuova maglia per le partite casalinghe della prossima stagione. Per la prima volta, la divisa bianconera è divisa in sole due parti: ovviamente, una bianca e una nera. Ma insieme ai colori iconici del club, c'è anche un inatteso rosa: è quello presente al centro, proprio fra il bianco e il nero. Il primo colore della storia juventina (il rosa) insieme a quelli che ne hanno costruito la gloria. Completano l'alternanza le maniche, sempre una bianca e una nera, con le classiche tre strisce Adidas. La nuova maglia della Juve è disponibile da oggi presso tutti gli store Juventus e sullo store online ufficiale.

Domenica 12 Maggio 2019, 14:17

