Juve-Napoli non si gioca per covid. L'Asl blocca la squadra di Gattuso

Juve, due positivi nello staff: squadra in isolamento fiduciario. Napoli, contagiato anche Elmas

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 21:15

in programma domani sera (domenica). A bloccare la partenza è stata l'Asl Napoli 1 dopo l'inizio di focolaio covid19 evidenziatosi con la positività dei calciatori Zielinski ed Elmas e di un dirigente partenopeo.dovranno restare in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni per un periodo di 14 giorni. La disposizione della Asl territoriale di bloccare la partenza della squadra per Torino, attesa nel capoluogo piemontese per il big match di domani sera contro la Juventus, è stata presa per evitare un nuovo cluster dopo la positività al Covid di Zielinski ed Elmas.Il Napoli sarebbe dovuto partire stasera alle 19.45: lo stop è arrivato mentre la squadra aveva già lasciato il Centro Sportivo di Castel Volturno in direzione aeroporto di Capodichino.Tutti i tesserati sono stati rimandati a casa in isolamento fiduciario. ​​​​​​perché il viaggio verso Torino è stato bloccato dall'Asl Napoli 1.