Juve stasera col Nantes, Allegri: «Puntiamo sull'Europa League, ci può riportare in Champions»

di Timothy Ormezzano

TORINO - «L'Europa League è fondamentale», sentenzia Allegri, al debutto assoluto nella seconda competizione continentale. Quel trofeo spesso bistrattato diventa prioritario per la Juventus, stasera (ore 21) allo Stadium opposta al Nantes nell'andata dei playoff con vista sugli ottavi di finale. «L'eliminazione ai gironi di Champions ci ha lasciato una certa arrabbiatura. L'Europa League può essere la porta di accesso alla prossima Champions».

Si naviga a vista, inseguendo la politica dei piccoli passi: «Una partita alla volta, cercando di arrivare fino in fondo», il mantra di Allegri. Ma c'è chi guarda già oltre, all'anno che verrà. Come ad esempio Bremer: «Con la penalizzazione di 15 punti non sappiamo come finirà. La prossima stagione sarà molto importante, ripartiremo da zero con aspettative diverse».

Al tempo. Prima c'è da salvare il salvabile di questa annata difficile (eufemismo). Il Nantes, 13° in Ligue 1, non è una corazzata. Ma Allegri preferisce (giustamente) non fidarsi: «Non lo so se siamo favoriti o meno. Il Nantes ha giocatori tecnici e veloci. Serviranno il massimo rispetto e impegno. Dobbiamo mettere le basi per giocare il ritorno in Francia con un bel vantaggio». C'è un Allegri diverso, più tremendista. Esulta come non mai. E riprende i tifosi che fischiano dalle tribune: «Cosa mi è successo? Anche io sono umano, non sono di ferro. Ci sono dei momenti in cui certe cose vanno fatte... Quando ti tolgono 15 punti dalla sera alla mattina, è normale un po' di scombussolamento, ma ora ci siamo riassestati e dobbiamo andare avanti compatti».

A garantire solidità alla retroguardia che colleziona clean sheet (già 14 in campionato) ci pensa Bremer: «Siamo un bel gruppo, consapevole delle difficoltà che stiamo attraversando. Ho giocato un paio di partite non all'altezza, contro Napoli e Monza, ma ora mi sento in crescita. La mia forza è nella resilienza e nel lavoro». Tra i convocati tornano Bonucci e Cuadrado, destinati alla panchina. Ancora niente da fare per Pogba, che ieri ha comunque svolto una parte della seduta in gruppo. A centrocampo agirà il trio Fagioli-Locatelli-Rabiot. Il super tridente? Davanti si va verso una staffetta tra Di Maria e Chiesa, per assicurare sostegno e assist a Vlahovic. I suoi gol sono fondamentali. Come l'Europa League.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA