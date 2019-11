Juve-Milan, il caso Kessie "non convocato". Il club rossonero: «Scelta tecnica»

Franck Kessie diventa un caso. Non giocherà la sfida contro la Juventus. Perché? L'ivoriano non è stato convocato da Stefano Pioli ufficialmente per «scelta tecnica», stando alla versione fornita dalla società. Ma c'è un poi. Altre fonti, però, indicherebbero in un paio di lievi ritardi negli allenamenti di questa settimana una delle ragioni che hanno fatto maturare questa decisione a Pioli, un'indiscrezione che, però, il club smentisce. Il tecnico del Milan, si apprende dal club, in questi giorni non ha visto brillante né fisicamente né mentalmente Kessie e ha preferito lasciarlo a Milanello a riposare. Lo stesso Kessie ha confermato di non sentirsi particolarmente in forma. Il giocatore si è allenato a parte e nelle prossime ore raggiungerà il ritiro della Nazionale della Costa d'Avorio. Sabato 9 Novembre 2019, 15:59







