Juventus-Milan di Coppa Italia verso il rinvio a data da destinarsi

La semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan - a quanto si apprende - sarà rimandata a data da destinarsi e quindi non si disputerà invece domani come previsto inizialmente. Infatti, nella giornata di oggi, nel tardo pomeriggio, era iniziato un vertice in prefettura proprio sulla partita di ritorno di Coppa Italia.



«La Juventus rispetta qualsiasi decisione presa dalle autorità, la salute pubblica è bene prioritario anche per la società». Così Claudio Albanese, capo della comunicazione della società bianconera, prima dell'inizio della conferenza stampa di presentazione di Juventus-Milan, partita prevista domani a porte aperte ma oggetto di una riunione in Prefettura: «Informo che alle 17.30 sono stati convocati dal prefetto Palomba, il Questore, la Sindaca e i rappresentati della Juventus - ha proseguito Albanese -. Pertanto vi chiedo di non porre domande al nostro allenatore su Coronavirus, sul calendario, sulle porte aperte o chiuse: sono argomenti che competono alle autorità e non all'allenatore».



Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 20:45







