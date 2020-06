Juve, Dybala: "Non sono ancora al massimo, ma ho una voglia pazza di giocare"

Conquistare la finale di Coppa Italia, contro il Milan, per

dimostrare di essere sempre la squadra da battere. Anche dopo il

lungo stop per l'emergenza coronavirus. La Juventus si gode la

domenica di riposo concessa da mister Sarri prima di tuffarsi

nella settimana della ripresa ufficiale. Quattro giorni di

allenamenti per poi debuttare all'Allianz Stadium, aperto

soltanto alle due squadre, in una partita carica di significati

dopo il lockdown che ha cambiato il mondo.

«Presto faremo ciò che amiamo di più, il calcio sta

tornando», gongola Paulo Dybala. Per l'argentino, positivo al

Covid-19 come Rugani e Mautidi ma guarito soltanto 46 giorni

dopo, tornare a giocare è davvero importante. «Si avevo il

Coronavirus, ma ora mi sento molto meglio. Non sono al cento per

cento, ma sto abbastanza bene», dice in diretta con Dele Alli, a

'Gamers without Borders'. Fu una sua magia a fissare sul 2-0 la

vittoria contro l'Inter, lo scorso 8 marzo. Da allora di cose ne

sono capitate, dal taglio degli stipendi, al ritorno a casa e

agli allenamenti individuali. E ora la voglia di ricominciare

come si era finito, vincendo, pur con tante incognite. A

cominciare dalla condizione dei giocatori, una sola partitella,

quella di venerdì sera contro l'Under 23, e tante scorie nelle

gambe.

«Spero che possiamo divertirci e far divertire - ' l'auspicio

del 10 bianconero -. Penso sarà utile perché avremo molte

partite di calcio consecutive, e persone come noi che adorano

questo sport meraviglioso. Avranno la possibilità di vedere una

partita diversa al giorno».

Se Dybala scalpita e Ronaldo stupisce, anche in allenamento,

Higuain si è già fermato per un problema muscolare che ne mette

in dubbio la presenza contro i rossoneri. Sarri proverà comunque

a recuperarlo, anche solo per la panchina, inserendo Douglas

Costa nel 4-3-3 accanto a Dybala e CR7. Il brasiliano, che ha

rivelato di aver pensato al ritiro per i troppi infortuni, non

vede l'ora di «calciare quel pallone da tre punti», come lui

stesso ha rivelato. Le tante scelte a centrocampo consentiranno

invece al tecnico bianconero di sfruttare i cinque cambi e,

all'occorrenza, di variare anche modulo, con Bentancur, Khedira

e Matuidi favoriti per una maglia da titolare. In difesa De Ligt

sembra il favorito per affiancare Bonucci, in attesa dell'ormai

prossimo recupero di Chiellini, mentre in porta dovrebbe esserci

Buffon che, nonostante l'età, non vede l'ora di mettere le mani

sulla sua sesta Coppa Italia. Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 19:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA