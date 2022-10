Juve, un tris al Maccabi per ripartire anche in Europa. Allegri: «Dobbiamo fare altri passi in avanti»

di Timothy Ormezzano

La Juventus ritrova la vittoria e il sorriso anche in Champions, superando 3-1 il Maccabi Haifa. Di Maria ispira con tre assist i gol di Rabiot (prima doppietta in bianconero) e Vlahovic, mentre David segna il gol della bandiera per gli israeliani che colpiscono tre legni con Atzili.

La squadra di Allegri muove i primi tre passi nel Girone H che, dopo il pareggio (1-1) di ieri a Lisbona, vede il Psg e il Benfica in testa con 7 punti. Ecco il vero Di Maria, ecco il migliore Rabiot: due ottime notizie in vista del big match di sabato in casa del Milan. Allegri tiene giustamente i piedi per terra: «Di Maria è un giocatore straordinario, ma alla fine siamo usciti dalla partita e siamo stati fortunati. Siamo guariti? Dobbiamo fare altri passi avanti».

Rabiot sorride, l'esubero estivo è diventato fondamentale: «Sono contento per la doppietta, ne avevo già segnata una con il Psg. Questa è la strada giusta: avanti così».

Di Maria se la gode, finalmente: «Servire assist mi fa piacere. La mia espulsione a Monza? Sono pentito, mi spiace molto». Così invece Nedved: «Allegri non è stato mai in dubbio, neppure per un minuto. E i ragazzi sono rientrati dalle Nazionali con il piglio giusto».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 08:39

