Juve, Bonucci: «Buu razzisti? Lo sbaglio è al 50 per cento». Allegri: «Chi ha fatto buu imbecilli da cacciare»

«Kean sa anche lui che poteva fare qualche cosa di diverso». Leonardo Bonucci divide a metà le responsabilità sull'episodio dei buu razzisti all'attaccante della Juve innescato dall'esultanza a braccia alzate del giocatore bianconero. «C'è stato un buu razzista verso Kean, ma c'è stato uno sbaglio al 50% tra la curva e Moise».

Ma cosa è capitato tra il giovane attaccante della Juve e i tifosi del Cagliari? La tifoseria rossoblù ha preso di mira l’attaccante azzurro con fischi e qualche vergognoso “buu” razzista.



Kean ha risposto dopo il gol del 2-0 fermandosi per esultare sotto la curva avversaria allargandp le braccia in segno di sfida, scatenando così l’ira dei tifosi del cagliari che gli hanno lanciato anche un bicchiere (per fortuna non andato a bersaglio). Anche il francese della Juve Matuidi si è innervosito, chiedendo all’arbitro di intervenire.



Allegri. «Non giustifico quello che c'è stato, come al solito ci sono degli imbecilli e c'è la gente normale. Bisogna individuarli e cacciarli dallo stadio». Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky condanna l'episodio dei buu razzisti a Kean dopo il gol dell'attaccante bianconero: «non devono più farli entrare allo stadio, ci sono i mezzi, se vogliono possono farlo». Ultimo aggiornamento: 23:50





