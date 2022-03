Juve verso il derby d'Italia: Allegri studia il doppio sorpasso. In classifica e sul mercato

Il derby d'Italia va oltre il campo, come vuole la tradizione. La Juventus a -1 dall'Inter studia il doppio sorpasso: in classifica e sul mercato. Una vittoria, domenica sera, permetterebbe ai bianconeri di togliere il terzo posto ai nerazzurri, che hanno però una partita in meno. Lo scontro diretto in uno Stadium sempre più vicino al sold out, con capienza finalmente al 100%, sarà decisivo per giudicare il ritorno di Allegri sulla panchina bianconera.

Da oggi alla Continassa si comincia a fare sul serio. Quasi tutti i nazionali rientreranno tra domani e giovedì, mentre per rivedere i brasiliani Danilo e Arthur bisognerà probabilmente attendere venerdì. C'è poi l'altro derby d'Italia, quello sul mercato. La Juve studia il sorpasso su alcuni giocatori molto graditi ai nerazzurri, che intanto contendono soprattutto all'Atletico Madrid il futuro del quasi ex bianconero Dybala. Al centro della contesa c'è Frattesi, il gioiello del Sassuolo su cui adesso è piombata anche la Signora. Il centrocampista romano sembrava destinato ad approdare all'Inter in tandem con Scamacca, ma la Juve si è messa di traverso.

Base d'asta intorno ai 25 milioni. Chi la spunterà? Un altro obiettivo condiviso è Gallagher, talento del Chelsea che si sta consacrando in prestito al Crystal Palace: 8 gol in 25 presenze in Premier, non male per un centrocampista. Sull'inglese classe 2000 ci sono anche i riflettori della Roma. È di proprietà del Chelsea pure Rudiger, uno dei nomi più caldi per la probabile sostituzione di Chiellini. L'ex giallorosso è in scadenza di contratto, ma pretende uno stipendio faraonico più un ricco bonus alla firma.

L'alternativa è un difensore dall'ingaggio molto più sostenibile, Bremer (Torino), uno dei più forti marcatori della Serie A. L'Inter è partita in vantaggio ma teme le prossime mosse juventine, compresa una eventuale manovra di disturbo. Restando in difesa, la contesa bianconerazzurra tra potrebbe allargarsi anche a Milenkovic (Fiorentina) e Viti (Empoli). Il derby d'Italia va oltre il campo, come vuole la tradizione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 08:38

