«Devi morire insieme a tuo padre», vergognosi insulti al figlio 17enne di Pirlo: Niccolò si sfoga sui social

«Devi morire insieme a tuo padre». Questo è il vergognoso messaggio choc ricevuto sul suo profilo social da Niccolò Pirlo, 17enne figlio dell’allenatore della Juve. Ma non è l'unico, purtroppo. Gli insulti verso Niccolò sono tanti, e sono aumentati con la crisi dei risultati della squadra bianconera. Al peggio, comunque, non c'è mai fine e gli insulti fatti verso Niccolò da persone che nulla hanno da offrire se non violenza, maleducazione e ignoranza, lo confermano.

«Io non sono una persona che giudica, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo tipo, perché sono figlio di un allenatore che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere», ha scritto il figlio del tecnico bianconero nella sua risposta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 14:21

